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  4. 19 Mayıs 2020 21:28

Kaza yapanın kardeşi olduğunu gören sağlık personeli şoke oldu!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda, kaza ihbarına giden sağlık personeli, kaza yapanın kardeşi olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

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Osmaniye Mahallesi Çevre Yolu su deposu mevkisinde ilerleyen Enes Ö. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü, ters devrilerek duran otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekibinde görevli Elmas Sarı, kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarını tutamadı.

Otomobil sürücüsü Enes Ö, tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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sağlık , düzce , akcakoca
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