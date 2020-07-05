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  4. 05 Temmuz 2020 12:19

Kaza yapıp yaralandı, ambulansa içki şişeleri ile binmek istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı ve alkollü olduğu tespit edilen 25 yaşındaki Sezgin A., evin duvarına çarptı. Kaza sonrası Sezgin A., ambulansa binmeden önce içki şişelerini de yanına almak istedi.

Kaza yapıp yaralandı, ambulansa içki şişeleri ile binmek istedi
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Kaza, sabah saatlerinde, Murtaza Mahallesi Dış Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Sezgin A. yönetimindeki 34 RP 834 otomobil, kontrolden çıkarak, evin duvarına çarptı. Kazada hafif yaralanan Sezgin A. ve yanındaki arkadaşı İlker A.'ya, ihbarla gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Mahallelinin tepki gösterdiği Sezgin A., sevgilisinden ayrıldığını öne sürerek, gözyaşı döktü. Ambulansa binmeden önce aracına giden Sezgin A., içki şişelerini yanına almak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine Sezgin A., ambulansa bindirildi. Sezgin A., yapılan testte 1.50 promil alkollü çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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