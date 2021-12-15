  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kaza yaptı, 5 metre sürüklendi: Yerde yatarken bakın ne istedi?

Kaza yaptı, 5 metre sürüklendi: Yerde yatarken bakın ne istedi?

Kaza yaptı, 5 metre sürüklendi: Yerde yatarken bakın ne istedi?

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücüsü Abbas A. (21) bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan şahıs, ambulans beklerken yerde yatarak telefonu ile ağabeyini arayarak, "Alo abi, kaza yaptım. Durumum iyi. Gelip motosikleti alırsınız" dedi.

Mimar Sinan Bulvarı'nda Abbas A. yönetimindeki motosiklet, hastane kavşağından çıkan Onur Özkan (25) yönetimindeki otomobile çarptı.

5 METRE SÜRÜKLENDİ
Kazada, yaklaşık 5 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü A. yaralandı. Bölgedeki polis ekipleri, Abbas A. için ambulans talep etti.

YERDE YATARKEN AĞABEYİNİ ARADI
Abbas A., ambulansı beklerken cep telefonuyla ağabeyini arayıp, "Abi kaza yaptım, durumum iyi. Gelip motosikleti alırsınız" dedi.

Abbas A., gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Etiketler kaza trafik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burcu Özberk bikinili paylaşımıyla kış günü yazı geri getirdi
Dolarda bir rekor daha: 15 TL'ye koşuyor!
Asgari ücrette ''mutabakat sağlandı'' iddiası! İşte masadaki son rakam
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu iddiası
Ordulu genç hurdadan 2 TL'ye 50 km yol giden araç icat etti!
Tuvalet kağıtlarındaki fahiş zammın nedeni ortaya çıktı
Doktordan kadın hastaya iğrenç taciz
2500 TL'lik madeni paranın hurda değeri şoke etti
Kemal Öztürk'ten OHAL uyarısı: ''AK Parti'nin yapacağı en büyük hata olur''
Ünlü astrolog açıkladı: Hangi burç yatakta daha iyi ?