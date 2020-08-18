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  4. 18 Ağustos 2020 07:32

Kaza yaptıkları araçtan çıkar çıkmaz çay içtiler

Kırıkkale’de otomobilin su kanalına devrildiği kazada yara almadan kurtulan 3 kişi, yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek aracın çekiciye yüklenmesini izledi.

Kaza yaptıkları araçtan çıkar çıkmaz çay içtiler
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Kaza, gece saat 03.20 sıralarında Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Zikrullah Hüseyinzade idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 2 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek otomobilin çekiciye yüklenmesini beklerken sürücü Hüseyinzade ise cep telefonundan o anları canlı yayınladı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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trafik kazası , kaza
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