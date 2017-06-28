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  4. 28 Haziran 2017 16:09

Kazada yürek burkan olay

Bursa'da bebeğini emzirirken meydana gelen kazada anne ve 5 aylık oğlu gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kazada yürek burkan olay
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Bursa’da, bebeğini emzirirken meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ile 5 aylık oğlu, göz yaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 yıl önce hayatını Hümeyra Kurt ile birleştiren ve 5 aylık Yusuf Talha adında bir bebeği bulunan Serkan Kurt, ailesi ile birlikte Edirne'ye akraba ziyaretine gitti. Serkan Kurt'un (29) kullandığı otomobil, dönüşte, Bandırma-Bursa yolunun Karacabey Karasu kavşağında bir anlık dalgınlık sonucu şarampole yuvarlandı. Hümeyra Kurt (26) olay yerinde ve 5 aylık oğlu Yusuf Talha ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Hümeyra Kurt’un annesi 52 yaşındaki Ayşe Ulusoy ile Serkan Kurt’u yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldıran yaralılardan Serkan Kurt ve kayınvalidesi Ayşe Ulusoy'un ameliyata alındığı ve durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi

İHA

kaza , bursa , trafik , bebek