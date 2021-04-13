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  4. Kazadan kaçmaya çalıştı, kendini böyle ele verdi!

Kazadan kaçmaya çalıştı, kendini böyle ele verdi!

Bolu'da öğle saatlerinde, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen kazadan kaçan sürücü aracın tamponunu olay yerinde düşürdü.

Bolu'da öğle saatlerinde, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen kazadan kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi zor olmayacak.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi, 14 BL 968 plakalı otomobille kavşakta 14 GC 969 plakalı otomobile çarptı. Kaza yerinden hızını artırarak, kaçan kişinin aracından plakasının da olduğu tamponu düştü. 

Polis ekiplerince aracın plakasından sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Etiketler kaza tampon plaka bolu
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