Kazayı üstlenmeyen arkadaşını öldürdü

Olay, 14 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi 4377. Sokak’ta meydana geldi. Engin S., araç kullanırken merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi civarında kaza yaptı. Alkollü olduğu öne sürülen S., arkadaşı Emrah Gülçiçek’i cep telefonuyla arayarak, kazayı üstlenmesini istedi. Gülçiçek, olumsuz yanıt verince iki arkadaş arasında telefonda tartışma çıktı. Engin S. polisler gelmeden bölgeden ayrıldı.

Kazadan saatler sonra Gülçiçek’in oturduğu kıraathaneye giden Engin S., yanında getirdiği tabancayı çıkararak Emrah Gülçiçek'e ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Gülçiçek’in karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülçiçek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Engin S.’ın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarından kaçış güzergahını belirlediği S.’ı, yakalayarak gözaltına aldı.

Engin S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah Gülçiçek’in cenazesi ise kentte toprağa verildi.