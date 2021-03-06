Kazdağları kurtuldu!

Kazdağları’nda yaklaşık 200 bin ağaç kesen Alamos Gold’un bölgeden çekilip çekilmediğine ilişkin tartışmalar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) gelen yanıtla sonlandı. Yanıtta, “Alamos Gold’un izin iptalleri yapılmıştır” denildi.

Eylül ayında Tarım Orkam-İş Sendikası, Alamos Gold’un Kazdağları’ndan çekildiğini açıklamıştı. Ancak şirketin araç ve çalışanlarının hâlâ bölgede olması tartışma yaratmıştı. Bölge halkının başvurusu üzerine CİMER aracığıyla Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelen yanıtta şöyle denildi: “Söz konusu alanda iş makinesi bulunmamaktadır. Firmanın izinleri iptal edildiğinde saha idaremiz tasarrufuna geçmiş olup; bu alanda bütçe ve ödenekler dahilinde planlama yapılmaktadır.”

Kazdağları İstanbul Dayanışması ise “Alanın rehabilitasyonu, doğa düşmanı şirketlerin taşeronu gibi çalışan Orman Bölge Müdürlüğü’nün ’vicdanına’ terk edilemez. Rehabilitasyon; bilim insanları, ekoloji örgütleri ve mücadelenin özneleriyle şeffaf şekilde gerçekleştirilmeli” açıklaması yaptı.

Birgün