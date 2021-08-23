Kazdağları'nda orman yangını
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.
Kazdağları mevkisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter alevlere müdahale ederken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.
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