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Kazdağları'nda orman yangını

Kazdağları'nda orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Kazdağları mevkisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter alevlere müdahale ederken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.

Etiketler kazdağları yangın orman yangını
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