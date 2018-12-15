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  4. 15 Aralık 2018 17:45

Kebapçıda dehşet ! Ölü ve yaralılar var

Pendik'te kebapçı dükkânında yemek yiyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü, araya giren işletme sahibi ve başka bir müşteri yaralandı.

Kebapçıda dehşet ! Ölü ve yaralılar var
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Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan kebapçı dükkânında saat 16.00 sıralarında yemek yiyen bir kişi dışarıdan gelen silahlı saldırganın hedefi oldu. Saldırıya uğrayan müşteri olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgana müdahale etmek isteyen restoran sahibi ile başka bir müşteri yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Restoran sahibi ve diğer müşteri ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan havaya ateş ederek, buradan uzaklaştı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde inceleme başlattı. Bir görgü tanığı, "Bir ölü ve iki yaralı. İşyeri sahibi arkadaşta onları ayırayım derken göğsünden bir mermi alıyor. Onu da hastaneye kaldırdılar. İnşallah iyileşir" dedi.

 


DHA

cinayet , kebap salonu
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