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Kedileri katledip, iç organları çıkartmışlar

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Zonguldak'ta 9 gün arayla karın bölgeleri kesilip iç organları çıkarılmış halde bulunan 2 kedi ölüsüyle ilgili olarak bir veteriner hekim kedilerin uzman biri tarafından bilinçli olarak öldürüldüğünü iddia etti.

Zonguldak'ın İncivez Mahallesi 57’nci Alay Sokak yakınlarında 11 ve 20 Mayıs tarihlerinde 2 sokak kedisi iç organları alınmış halde bulundu. İlk bulunan kedi, ‘hayvan parçalamıştır’ diye düşünülerek çöp kenarına bırakıldı. Daha sonra bulunan kedi ise mahallenin çocukları tarafından gömüldü. Kedi ölümlerinin ardından ilk ölen kedinin iç organları alınmış şekilde fotoğrafı hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

‘İNSAN TARAFINDAN YAPILMIŞ BİR İŞKENCE TÜRÜ’

11 Mayıs’ta beslediği kedilerin, parçalanmış kediyi dükkanının önüne taşıdığını belirten işletmeci Mehmet Toprak (34), “Yeğenim dükkandaydı, akşam dükkanın önünde duran, öldürülmüş bir kedinin fotoğrafını gösterdi bana. Küçük yavru bir kediydi, ilk olayın üstüne çok düşmedik. Bir hayvan parçalaması tarzında bir olaydır diye düşündük. Aradan bir hafta gibi bir süre geçtiğinde aynı olayın bu sokakta başka bir kediye de yapıldığı buradaki birkaç arkadaşımız tarafından görülmüş. Veterinerlere sorduk anlayabilmek adına, bu hayvanlar boğularak öldürülmekten ziyade vücutları kesilerek, belli kısımları kesilerek öldürülmüş. İnsan söylemek istemese dahi bu insanlar tarafından yapılmış bir işkence türü. Artık ne amaçla ne sebeple yapıldığı belli olmayan bir şey. Buradaki kamera kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz, olayın kim tarafından ve nasıl yapıldığına dair. Eğer bir şeyler bulabilirsek olayın üstüne gideceğiz. Adli makamlarda aranabilecek tüm haklarımızı arayacağız. Olayın örtbas edilmemesini istiyoruz” diye konuştu.

‘PROFESYONEL KESİKLER OLABİLİR’

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan ise “İçerisi tamamen düzgün kesiklerle açılmış, organlarının ne için kullanıldığını, ne yapıldığını söylemek çok zor ama yapılan işlem çok sıkıntılı bir işlem. Bir insanın bunu bile isteye nasıl yapabileceğini aklımız almıyor. Bunu en azından eli bıçak tutan, bisturi tutabilen birinin bunu yapmış olması gerekiyor. Çünkü normal bir vatandaşın o şekilde düz kesikler atması çok mümkün gözükmüyor. En azından fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla bu şekilde yorumlamak doğru olur” ifadelerini kullandı.

Kedinin bulunduğunda ölüm sertliği olmayışını değerlendiren Alkan, şöyle konuştu:

“Ölüm sertliğinin şekillenmesi yaklaşık 2-4 saat civarını bulur. Burada sertleşmeden önce bulunabilir ya da bu ölüm sertliğinin geçtiği senaryolarda aynı şekilde yumuşak bulunabilir ama sıcak bulunması bu şekilde bulunması, vakanın bulunduktan çok kısa zaman önce yapıldığı anlamına gelebilir. Enfektif bir yaranın bu kadar ilerlemesi genelde çok beklenmez. Bu kadar ilerleyene kadar zaten bir insan görüp bunu bir veteriner kliniğine ya da bir hekime götürürdü. Bunun bu şekilde olması, kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceği anlamına geliyor.”

POLİS KAMERA KAYITLARI VE BİLGİ SAHİPLERİNİ ARIYOR

Öte yandan, ilk kedinin bulunduğu apartmanın kameralarının 5 güne kadar kayıtları sakladığı, kedinin bulunduğu güne ilişkin kayıtların sistemde olmadığı öğrenildi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını araştırmaya başlarken, bilgi sahibi kişileri de tespit ederek ulaşmaya çalışıyor. (DHA)

DHA

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Etiketler Zonguldak kedi iç organlar kedilerin iç organları
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