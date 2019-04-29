Kemal Kılıçdaroğlu ölümden dönmüş !

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesine katılmak için gittiği Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde provokatörlerin Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yanındaki CHP'lilere taş, demir çubuk ve sopalarla "Vuralım, öldürelim" diye bağırarak saldırdığı görülüyor.

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta yapılan saldırının yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde saldırganların kol kola girerek Kılıçdaroğlu'nun ilerlemesini durdurmaya çalıştığı; Kılıçdaroğlu ve yanındaki CHP'lilere taş, sopa ve demir çubuklarla saldırdığı görülüyor.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde provokatörlerden bazılarının, "Vuralım, öldürelim" diye bağırması da dikkat çekti.

Görüntülerde, Kılıçdaroğlu, şehit babası ve taziye sırasında bulunanların elini sıkıyor. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kılıçdaroğlu'nun uzattığı eli havada bırakıyor.