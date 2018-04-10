Kemer'deki infazın nedeni hakkında ilginç iddia !

Antalya'nın Kemer ilçesinde önceki akşam eve giderken kar maskeli kişilerin silahlı saldırısında öldürülen kişinin üzerindeki pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı.

Öldürülen kişinin Rusya'da "Gia Kutaisi" olarak tanınan mafya lideri Gayoz Zviadadze Longinozovich olduğu öğrenilirken cinayetin Rostov'daki nüfus alanlarının paylaşımı ve yıl sonunda yapılacak “babaların babası” oylaması öncesinde üstünlük kurma yarışı yüzünden işlendiği iddia ediliyor.



Geçen pazar akşamı Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde Gaioz Giorkhelidze (Gayoz Zviadadze) ile oğlu olduğu ileri sürülen ve daha sonra çalışan olduğu belirlenen Giga Giorkhelidze (27), 2888 Sokak'taki eve birkaç metre uzaktayken, yanlarına yaklaşan beyaz bir otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. Saldırganlar iki kişinin üzerine tabanca ile 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Gaioz Giorkhelidze (Gayoz Zviadadze) olay yerine hayatını kaybederken, Giga Giorkhelidze ise bacağından yaralandı. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da hasar meydana geldi.

Silahlı saldırı olayı Rus basınında geniş yankı buldu. Rus internet sitelerinde yer alan haberlerde, Zviadadze’nin Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu ve Rusya'da 'Giya Kutaisskiy' lakabıyla bilindiği yazıldı. Rus basını yaşanan olayın bir mafya hesaplaşması olduğunu da belirtti.

GÖZLERDEN UZAK OLMAK İSTEDİ

Zviadadze’nin, Rusya'da yeraltı dünyasının önde gelen kişilerinin oy kullanacağı “babaların babası” oylamasının güçlü adaylarından olduğu belirtildi. Zviadadze’nin, Rusya’nın Yaroslavl eyaletinde Don Nehri kıyısında bulunan ve Karadeniz’in kuzeyindeki en gelişmiş kent olarak bilinen Rostov bölgesinin hâkimiyeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü iddia edilen bir diğer mafya lideri Nadar Rustavi karşısında güç toplamak ve Rus makamlarının baskısından kurtulmak için bir süre Türkiye’de gizlenerek faaliyetlerini sürdürmeye karar verdiği tahmin ediliyor.

'BABALARIN BABASI' ÇEKİŞMESİ

Bu yılın sonlarında Rusya’daki mafya grupları arasında yapılacak olan sözde “babaların babası” oylaması öncesinde rakiplerin birbirini ortadan kaldırmak için harekete geçtikleri, Gayoz Zviadadze’nin de Rusya ve Türkiye’deki rakiplerinin hedefi olduğu iddia ediliyor.

MAFYA LİDERİ OLDUĞUNU KİMSE ANLAMADI

Rus mafya lideri Gayoz Zviadadze, 4 ay önce Kemer'deki bir villaya yerleşti. Zviadadze, çevrede kendi halinde biri olarak tanınırken, evine gelen kalabalık misafir grupları ve lüks araçlar çevredeki insanların dikkatini çekti ancak kimse şahsın bir mafya lideri olacağına, evine gelip gidenlerin önemli bölümünün de mafya mensubu olduğuna ihtimal vermedi. Sahte pasaporta göre oğlu olduğunu söylediği 27 yaşındaki yardımcısı vasıtasıyla evin alışveriş ve diğer ihtiyaçlarını sağlayan Zviadadze’nin Kemer’de ve Türkiye’nin başka yerlerinde yapılanmasının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

2018 yılı başında Rus sosyal ağlarındaki yorumlara göre Zviadadze, Rostov bölgesinin otoritesini ele geçirmek üzere adamı Arthur Atabekyan’ı bölgeye yerleştirmek istedi. Olay günü yanında bulunan ve üzerlerinden çıkan Giga Giorkhelidze sahte kimliğine göre oğlu olduğu sanılan 27 yaşındaki gencin de Zviadadze’nin yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

21.5 YILI CEZAEVİNDE GEÇMİŞ

Gayoz Zviadadze Longinozovich, 7 Ekim 1958’de Gürcistan’ın Kutaisi kentinde dünyaya geldi. Genç yaşta suça bulaşan Zviadadze, 20 yaşında ilk kez Kutaisi’de hapishaneye girdi. 2 yıllık cezanın üzerinden 3 yıl geçince bu kez de Tiflis’te mahkeme tarafından 11 yıl cezaya çarptırıldı. Zviadadze, hayatının 21,5 yılını hapishanede geçirdi.