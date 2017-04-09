Kendi kızını taciz ettiğini söyledi yakalandı !

Manisa'da yaşayan E.M isimli şahıs internet üzerinden yazıştığı kişilere kendi kızını taciz ettiğini söyledi. Bu mesajı görenler polise haber verdi. E.M tutuklandı.

Manisa Kulis'in haberine göre; olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşandı. E.M isimli şahısın Facebook üzerinden kendi kızını taciz ettiğini söylediği yazıları diğer Facebook kullanıcılarının dikkatini çekti. Yazışmaları gören kullanıcılar durumu polise bildirdi.



Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği Ahlak Büro Ekipleri'nin incelemeleri sonrasında E.M isimli şahsın adresi belirlendi. E.M gözaltına alındı. E.M'nin bekar olduğu ve Facebook'ta 'kızım' dediği çocuğun arkadaşının yeğeni olduğu anlaşıldı.



Gözaltına alınan E.M'nin evinde arama yapıldı, mağdur çocuğun Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesinin alınmasının ardından ise E.M çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.