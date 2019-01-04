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  4. 04 Ocak 2019 08:12

Kendini basket potasına asan genç son anda kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta bunalıma girdiği öne sürülen 18 yaşındaki bir genç, kendini iple basket potasına asarak intihar etmek istedi.

Kendini basket potasına asan genç son anda kurtarıldı
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Alınan bilgilere göre, Aksu Mahallesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Y.K, girdiği bunalım sonucu intihar etmek istedi. Evinin yanında bulunan basket potasına ip bağlayan genci gören vatandaşlar, polise ekiplerine bilgi verdi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kendini potaya asan genci ipi keserek son anda kurtardı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Y.K’nın hayat tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Polisin ulaştığı annesi Ş.K. ise, “Saat 02.00 sıralarında polis geldi. Oğlumu sordular. Bende yatak odasını kontrol ettiğimde evde yoktu. Polis ekipleriyle birlikte parka gittim. Oğlumun intihar etmek istediğini öğrendim. Polis ekiplerine teşekkür ederim” dedi.

İHA

basket potası , kahramanmaraş , intihar
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