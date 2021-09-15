Kendini mehdi ilan eden katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu

Zonguldak'ta, Murat C.'yi (67) 9 kurşunla öldüren Erdoğan K. (55), ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, vefat eden hocasının rüyasına girerek ''sen mehdisin'' dediğini iddia edip, ''Onu öldürmezsen rahat olamazsın'' dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi'' dedi.

Çaycuma ilçesi Kayıkçılar köyünde 14 Ekim 2020'de meydana gelen olayda, Almanya'da yaşayan ve memleketine tatile gelen Murat C., yine Almanya'da yaşayan hemşehrisi Erdoğan K.'nin silahlı saldırısında vücuduna isabet eden 9 kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarmayı arayıp teslim olan K., tutuklandı.

Tamamlanan soruşturmanın ardından Erdoğan K. hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede kendisini mehdi ilan eden sanığın, bunu kabul etmeyen C.'yi öldürdüğü ifade edildi. İddianamede, K. için alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.

MAHKEMEDE KONUŞTU



Davanın görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Erdoğan K., Murat C.'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. K., Almanya'da yaşadığı sırada vefat eden hocasının rüyasına girerek kalp aleminde kendisine 'sen mehdisin' dediğini söyledi.

Murat C. ve arkadaşlarının bunu bilmelerine rağmen kendisiyle dalga geçtiklerini anlatan K., "Ben sıkıntılara dayanamayıp tekkeyi terk edip 2019 yılında Almanya'dan Zonguldak'a yerleştim.

Tekkenin şeytanları benimle Türkiye'ye geldiler. Bunları evimden kovamıyordum. Kalp gözümün açılmasını engelliyorlardı. Ölen hocam, kalp yoluyla bana 'Murat C.'yı öldürmezsen rahat olamazsın' dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi. Bu kişiler benim kalp gözümün açılarak insanlara ulaşmamı engellediler" dedi.

'ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPMIŞ'

Birkaç kez öldürmek için C.'nın evinin önüne gittiğini ancak başaramadığını belirten K., şöyle dedi:

"Birkaç kez maktulü öldürmek için kapısına gittim. Bana şeytanlarını gönderiyordu. Korkutup beni geri yolluyorlardı. Bu nedenle öldüremedim. O gün öldürmeye gittim. Bekledim ama çıkmadı. Bir süre sonra Murat C.'yı kapının önünde gördüm. Sonra yanımda bulunan silahımı çıkararak ateş ettim.

Kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra ben giderken kayınçosu arabama çarptı. Ben jandarmayı arayıp 'adam vurdum beni alın' dedim. Sonra araçta seyir halindeyken jandarma gelip durdurdu beni ve teslim oldum. C.’nın şeytanları bana dokunmasaydı ben onu öldürmezdim."

Mahkeme heyeti, Almanya'da ve Zonguldak'ta akıl hastalığıyla ilgili tedavi gören Murat C.'nın yeniden akıl sağlığı raporu alınması için Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA