  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kendisinden para isteyen dilenciye dehşeti yaşattı

Kendisinden para isteyen dilenciye dehşeti yaşattı

Kendisinden para isteyen dilenciye dehşeti yaşattı
Güncelleme:

Adana'da nehir kenarında bekleyen bir kişi, kendisinden para isteyen dilenciyi bıçakla yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Özdemir Sabuncu Bulvarı’ndaki Seyhan Nehri kıyısında meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir dilenci, nehrin kenarında bekleyen park halindeki otomobilin yanına giderek sürücüden para istedi. Sürücü para vermeyi reddedince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, araçtan inerek yanındaki bıçakla dilenciyi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

text-ad
Etiketler adana nehir dilenci bıçaklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Türk mühendislerin geliştirdiği yerli marin motoru envantere girdi Türk mühendislerin geliştirdiği yerli marin motoru envantere girdi TBMM'de olay görüntüler! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM'de olay görüntüler! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Aracına bomba yerleştirilen Rus korgeneral hayatını kaybetti Aracına bomba yerleştirilen Rus korgeneral hayatını kaybetti Bir kadın daha katledildi! Katil koca yurt dışına kaçarken yakalandı Bir kadın daha katledildi! Katil koca yurt dışına kaçarken yakalandı İstanbul'da pazartesi çilesi! Trafik durma noktasına geldi İstanbul'da pazartesi çilesi! Trafik durma noktasına geldi Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler Metro istasyonunda raylara atlayan genç hayatını kaybetti Metro istasyonunda raylara atlayan genç hayatını kaybetti Evinde öldürülen genç kadının katili komşu çift çıktı! Evinde öldürülen genç kadının katili komşu çift çıktı! Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama daha! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama daha! Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Peş peşe obrukların oluştuğu Konya'da kırmızı alarm! Peş peşe obrukların oluştuğu Konya'da kırmızı alarm!