Kendisine çarpıp kaçan aracı bulamayınca... Akılalmaz olay !

Yaklaşık bir ay önce kendisine bir aracın çarpıp kaçtığını iddia eden 21 yaşındaki Adem B, kaçan aracı bulamayınca ona benzeyen otomobilleri kundaklamaya başladı. 155 hattına gelen ihbarlar üzerine polis harekete geçti. Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Adem B.’nin kundakladığı araçlarda bulunan parmak izlerini ve delilleri olay yeri inceleme ekipleriyle beraber toplayarak Kriminal Şubeye gönderdi. Burada yapılan incelemelerde parmak izlerinin Adem B.’ye ait olduğunu tespit eden ekipler, zanlının gidebileceği güzergâhlardaki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.





Şüpheli Adem B.’nin Nilüfer’de yaşadığı eve giden ekipler, ailesinin kendileriyle oturmadığını belirtmesi üzerine çevreyi araştırmaya başladı. Zanlının evinin yakınlarında bulunan inşaat halindeki binada kaldığı tespit edildi. Ekipler Adem B.’yi gözaltına alarak emniyete getirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Adem B.’nin park halindeki araçları kundaklayıp kaçtığı görüldü.



Adem B’nin ifadesinde, ’’Bana bir ay önce bir araç çarpıp kaçtı. Kolum kırılmıştı. Adam arkasına bile bakmadan kaçtı gitti. Plakasını alamadım. Ona benzeyen araçları yakmaya başladım’’ dediği öğrenildi. Zanlı sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



