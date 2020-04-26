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  4. 26 Nisan 2020 09:45

Kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı

Adıyaman'da Suriyeli bir kişi, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıkarak olay yerinden kaçtı. Saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
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Adıyaman'da, kendisine kimlik soran mahalle bekçisine biber gazı sıkarak kaçan Suriye uyruklu Abdullah E, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta devriye görevi yapan mahalle bekçisi, iddiaya göre durumundan şüphelendiği Suriye uyruklu Abdullah E.'yi durdurarak kimlik sordu.

BİBER GAZI SIKIP KAÇMAYA BAŞLADI
Kimlik göstermeyi reddeden Abdullah E, bekçiye biber gazı sıkarak kaçmaya başladı. Bekçinin takviye ekip istemesi ile olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı incelemenin ardından Abdullah E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

DHA

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