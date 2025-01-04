Kendisini bıçaklayan husumetlisini tabancayla öldürdü

Adana'da bir kişi, tartışma sırasında kendisini bıçaklayan husumetlisini başından tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72056. Sokak'ta meydana geldi. M.A.(38), husumetli olduğu M.Y. (33) ile sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Yakınlarının da karışması ile tartışmaya kavga dönüştü. A., Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bunun üzerine Y., belinden çıkardığı tabancayla A.'yı başından vurup, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.Y.'ı olay yerine yakın bir sokakta yaralı olarak yakaladı. Y., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA