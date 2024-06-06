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Kendisini darbeden kocasını mahallenin gençlerine dövdürdü

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Kocaeli'de boşanma aşaması eşi tarafından darp edildiğini öne süren kadın, durumu mahalledeki gençlere anlattı. Karısını döven adamı kuytu yere götüren 4 genç, şahsı öldüresiye döverek o anları cep telefonuyla kayda aldı.

İddiaya göre, Derince ilçesinde yaşayan R.A., eşi B.B.K'den şiddet görmesi sebebiyle boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyleyerek yardım istedi. Olayı öğrenen F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.B.K'yi 3 Haziran tarihinde İzmit'te bulunan Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti. Ayrıca gençler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

B.B.K.'nin kaburga kemiklerinin kırık olduğu ve durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kocaeli'de boşanma aşaması eşi tarafından darp edildiğini öne süren kadın, durumu mahalledeki gençlere anlattı. Karısını döven adamı kuytu yere götüren 4 genç, şahsı öldüresiye döverek o anları cep telefonuyla kayda aldı.

İHA

Etiketler Kocaeli kadına şiddet darp
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