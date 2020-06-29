Kezzaplı kadın cinayetinde karar çıktı

Antalya'da, 3 yıl önce eski eşi Asiye G.'nin (45) yüzüne kezzap atarak, ölümüne neden olan Bünyamin B. (54), ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, son sözü "Adaletinize sığınıyorum" olan sanığa indirim uygulamadı.



Konya'da oturan otobüs şoförü Bünyamin B. ve Asiye G., anlaşamadıkları gerekçesiyle 19 yıllık evliliklerini 3 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye G., eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı. Turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye G., eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince Antalya'ya yerleşti. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Asiye G., bir süre sonra başkasıyla dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

Haberi alan Bünyamin B., geçen yılın Mayıs ayında, Konya'dan Antalya'ya geldi. B., 1 Haziran 2019 günü saat 07.00 sıralarında, Asiye G.'in Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde oturduğu sokağa gelerek, beklemeye başladı. Bünyamin B., işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap atarak, kaçtı.

Yüzünün büyük kısmı yanan Asiye G.'in çığlıklarını duyanlar, yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği G., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri de eriyen Asiye G.'in göğüs bölgesinde de derin yanıklar oluştu.

2 AY SONRA ÖLDÜ

Olaydan sonra kaçan Bünyamin B., 2 Haziran'da yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek, polise teslim oldu. B., işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. İfadesinde çok pişman olduğunu, anlık kızgınlıkla saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Asiye G. ise tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde 2 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

Bünyamin B., 'eşi kasten öldürmek' suçlamasıyla Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasına, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada sadece sanık avukatı yer aldı. Savcı daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'eşi kasten öldürmek'ten cezalandırılmasını talep etti.

'KEŞKE O BENİ ÖLDÜRSEYDİ'

Bünyamin B. savunmasında, 19 yıllık eşini öldürme kastı olmadığını belirterek, “O benim çocuklarımın annesiydi. İyi- kötü günlerimiz oldu. Kendisini çok severdim. Allah rahmet eylesin. Önce Allah'a sonra sizin adaletinize güveniyorum. Çok ama çok pişmanım. Keşke o beni öldürseydi. Ben ona zarar vermek için Antalya'ya gelmedim" diye konuştu.

Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Bünyamin B., "Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 'eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada indirime de gitmedi.