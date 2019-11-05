KHK ile işten atılmıştı; yeniden gözaltında!

“İşimi geri istiyorum” talebiyle 324 gün açlık grevinde kalan Nuriye Gülmen, Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı’nın olduğu Yüksel Caddesi’nde eylem yapmak istedi.

Protesto eylemine başladığı sırada gözaltına alınan Gülmen, polislerin müdahalesi sırasında “Her türlü komployla, aşağılıkça saldırı ile direnişimizi bitirmeye çalışıyorlar” dedi.

Gülmen, gözaltına alınmasını sloganlarla protesto etti.

NE OLMUŞTU?

9 Kasım 2016 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı’nda, “İşimi geri istiyorum” talebiyle başlatılan eylemin sembol isimlerinden olan akademisyen Nuriye Gülmen ile birlikte işinden olan Semih Özakça açlık grevi eyleminin 76’ıncı gününde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Cezaevinde eylemlerine devam eden Gülmen ve Özakça 324 gün süren açlık grevinden sonra tahliye edilmişti.



