Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: Iraklı Türkmenlere kim yardım yaptı, biliyor musunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik milliyetçilik eleştirisine sert yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere kim yardım yaptı, biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Suriye'deki Türkmenlere Mustafa Kemal'in Arapça Nutuk'unu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bizim işimiz reklam değil." ifadelerini kullandı.

Günboyu'nun haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan bugün de sosyal medya hesabından yardımlara ilişkin videoyu paylaşarak, "Saray iktidarının bekçiliğine soyunanlar bize bu konuda ders veremezler" dedi.



Özkan şu ifadelerle videoyu paylaştı:

"İşte görüntüleriyle gerçekler... Iraklı Türkmenlere de Suriyeli Türkmenlere de biz yardım yaptık. TIR'lar dolusu hem de. Saray iktidarının bekçiliğine soyunanlar bize bu konuda ders veremezler."