Kılıktan kılığa girip, ilçe ilçe gezdi! Hurda aracın bagajında yakalandı

İzmir'de yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe dolaşan firari şüpheli, saklandığı hurda aracın bagajında yakalandı.

İzmir'de hakkında 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe gezdiği belirlenen D.O.'nun (43) Karabağlar'da olduğu tespit edildi. D.O.'nun il dışına kaçağı bilgisine ulaşan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, D.O.'yu saklandığı hurda bir aracın bagajında yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.O., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

