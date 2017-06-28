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  4. 28 Haziran 2017 16:57

Kilis'te askeri araç devrildi: 1 evladımız şehit

Kilis'te bir askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 askerimiz şehit oldu.

Kilis'te askeri araç devrildi: 1 evladımız şehit
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Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli İlçesi'nde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 astsubay ise yaralandı.

Kilis'te askeri araç devrildi.Kaza, öğleden sonra Kilis- Elbeyli karayolu üzerindeki Havuzluçam Köyü yakınlarında meydana geldi. Havuzluçam Karakolu'na giden askeri araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, araç sürücüsü olan adı öğrenilemeyen uzman çavuş şehit olurken, yanında bulunan astsubay ise yaralandı.

Yaralı astsubay, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı astsubayın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Şehit olan uzman çavuşun cenazesi ise olay yerindeki inceleme sonrası morga kaldırıldı.

DHA

şehit , askeri araç , devrilme