Kilis'te bir cinsel saldırı faili serbest bırakıldı iddiası

Kilis Musabeyli'ye bağlı bir köyde 17 yaşındaki kız çocuğuna iki sene boyunca tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan 38 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası erkek, 12 gün cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edildi.

Olay, kız çocuğunun 15 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülüp doğum yapmasıyla ortaya çıktı. Doktorun jandarmaya haber vermesi ve jandarmanın ifade almasının ardından konu savcılığa intikal etti.

Genç kız, "Şikayetçiyim, bana tecavüz etti. Bu iki yıl boyunca aralıklarla sürdü. Korktuğum için kimseye bir şey diyemedim" şeklinde ifade verdi. İfade üzerine tutuklanan kişi, 12 gün cezaevinde kaldıktan sonra 3 gün önce tahliye edildi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın şu ifadeleri kullandı:

"Memleketin her yerinden "cezasızlık" haberleri geliyor. Bu sabah Kilis Musabeyli'ye bağlı bir köyden de iç acıtan bir haber aldım. Tecavüze uğrayan ve çocuk doğuran bir kızımızın her yönüyle dehşet dolu hikayesi...

“Olayın faili kızımızın şikayeti üzerine tutuklandı ancak sadece 12 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Aile şaşkın... Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar... Benim de elimden bir şey gelmediği için konuyu sizinle paylaşma ihtiyacı duyuyorum. XXX adlı kızımız, 2 yıl önce henüz 15 yaşındayken, evlerine su götürüyor.

“Bu sırada o dönem 36 yaşında olan, evli ve 3 çocuk babası X'in tecavüzüne uğruyor. 15 yaşındaki kız saldırının ardından evine gidiyor ve kimseye birşey söylemiyor. Saldırgan erkek 3 gün sonra kızı bulup "Seni alacağım, kimseye birşey söyleme" diyor. Ardından da tehdit ediyor.

“Bir süre sonra bir cinsel saldırı daha gerçekleşiyor. Evli adamın eşi bunu duyunca evi terk ediyor. Evli erkek, eşini ikna ederek geri getiriyor. Bu sırada mağdur olan kızımız, korktuğu için saldırganı teşhir edemiyor.

"DOKTORA BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI"

“Ve bundan 15 gün önce XXX adlı kızımızın ateşi çıkıyor. Babası hastaneye götürüyor ve "Kızım koronavirüse yakalandı" diyor. 17 yaşını birkaç gün önce bitiren kızımız doktora başından geçenleri anlatıyor ve "Hamile olabilirim. Babam duymasın, beni öldürürler" diyor. Doktor bunun üzerine jandarmaya haber veriyor. Jandarma ifade aldıktan sonra konu savcılığa intikal ediyor.

TUTUKLANDI, 12 GÜN CEZAEVİNDE KALIP TAHLİYE EDİLDİ

“Genç kız "Şikayetçiyim, bana tecavüz etti. Bu iki yıl boyunca aralıklarla sürdü. Korktuğum için kimseye bir şey diyemedim" şeklinde ifade veriyor. Saldırgan erkek bunun üzerine tutuklanıyor. Ancak ne ilginçtir ki; sadece 12 gün cezaevinde kalıyor ve 3 gün önce tahliye ediliyor. Kızın ailesine mensup kişiler konuyu bugün bana aktardılar. Hikâyeyi dehşet içinde dinledim. Dava dosyasında telefon görüşmeleri ve diğer bilgiler mevcut. Ortada mağdur bir genç kız ve adalet arayan bir aile var.

"Twitlerimin ardından sanığın avukatı aradı. Avukat bey, "Müvekkilimin cezaevinde 12 gün kaldığı doğrudur. Ancak delil durumunun değişmesi dolayısıyla serbest kalmıştır. Olay sizin yazdığınız gibi değildir" dedi.

"SANIĞIN 12 GÜN İÇİNDE TAHLİYE EDİLMESİ HUKUKLA AÇIKLANAMAZ"

"Mağdur kızımızın avukatına şimdi ulaşabildim. Söylediği şu: "Mağdur edilen kızımızın 3 ayrı ifadesi var. 3 ifadede de ısrarlı bir biçimde tecavüze uğradığını söylüyor. Sanığın 12 gün içinde tahliye edilmesi hukukla açıklanamaz. Delil durumu değişmiş değildir."