Kimliğindeki fotoğraf yüzünden sınava alınmadı, 1 yıllık emeği çöpe gitti

Ağrı'da YKS'nin ilk oturumu TYT öncesi, trafikte araç kuyrukları oluştu. Sınav salonlarına velileriyle giden adaylar, maske dağıtımın ardından içeriye alındı. Okul dışında bekleyen bazı veliler de çocukları için Kuran'ı Kerim okuyarak dua etti.

Şeyh Edebali İlkokulu'nca sınava girecek olan Bedirhan Özdemir, kimlik kartındaki fotoğrafın belirgin olmaması nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yönlendirildi.

İşlemlerin ardından tekrar babası ile saat 10.08'de okula dönen Bedirhan Özdemir, kapılar kapatıldığı için sınava alınmadı. Özdemir'in çok üzüldüğü görüldü.



GEÇ KALAN ÖĞRENCİ SINAVA ALINMADI

Erzurum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için okula kapılar kapandıktan 3 dakika sonra gelen Nazlı Özden, içeriye alınmadı. Dışarıda bekleyen veliler, Özden'in içeriye alınması için görevlileri ikna etmeye çalışsa da yeterli olmadı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Erzurum Lisesi'nde sınava giren Nazlı Özden, saat 10.00'da kapılar kapandıktan 3 dakika sonra okula geldi. Bahçe kapısından içeriye alınmayan öğrenci, okulda görevli bir yakınından yardım istedi. Sınava alınmayınca panikleyen ve üzülen Özden, "Murat Ağabey beni içeriye almıyorlar? İkinci araya da mı giremiyorum? 10'a 15 dakika yola kala çıktım. Koşarak geldim yetişemedim. Yarınki sınava girebiliyor muyum?" diye konuştu.

Genç kızın yakını ve diğer görevliler ise içeriye alınmayacağını belirterek, "Yapacak bir şey yok. Kapılar kapandı. Niye erken gelmedin ki? 5 dakika erken çıksaydın. Allah seni iyi etsin. Durmuş durmuş saat 10'da yola çıkmış. 9 buçukta gelseydin" dedi.

Okul dışında çocuklarını bekleyen veliler de görevlilere genç kızın içeriye alınması için destek verdi. Emeklerinin heba olmamasını isteyen veliler Özden'i içeriye alınması için görevlilerle konuştu. Okul içerisindeki görevli polis, genç kızın yanına geldi. "Hiç şansım yok mu giremem mi? Kesin girmem lazım. Çok hazırlandım ben bu sınava" diyen Nazlı Özden'e polis memuru, "Yönetmelik kesin. Bunun kararını verecek olan ben değilim. Kararı alan ÖSYM kusura bakmayın yapacak bir şey yok" diye karşılık verdi.

Genç kızın ve velilerin ikna çabası yeterli olmadı. Sınava alınmayan Özden, üzgün şekilde evinin yolunu tuttu.



KİMLİK BELGESİ OLMAYAN ÖĞRENCİ SINAVA ALINMADI

Afyonkarahisar’da Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ilk oturumu olan TYT, Korona virüs önlemleri altında gerçekleşirken, kimlik ve sınav belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmadı.

Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde YKS’ye giren bir üniversite adayı sınav saatinin başlamasının ardından kimlik kartını unuttuğu için sınava alınmadı. Sınava alınmayan öğrenci de okuldan çıkarak uzaklaştı.

Ayrıca sabah yapılan ilk oturumun ardından tüm sınav merkezleri yeniden dezenfekte edilerek öğleden sonraki oturuma hazırlanacak.

Afyonkarahisar açık ve kapalı cezaevlerinde de sınav geniş güvenlik önlemleri altında sınav yapıldığı öğrenildi.