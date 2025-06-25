Kimya fabrikasında korkutan yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir kimya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında sanayi bölgesindeki faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında çıktı. Sanayi bölgesinde çalışan güvenlik görevlisi, rutin devriye görevini sürdürürken, kimya fabrikasının arka kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Dumanlarğn yayıldığı bölgeden kısa süre sonra alevler yükselmeye başladı. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine adrese İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı’na bağlı 7 itfaiye aracı, 1 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler, 1 saatte kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştuğu ifade edildi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı. DHA