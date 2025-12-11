''Kiralık ev bakıyoruz'' hırsızları yakalandı

  1. Anasayfa
Başkent Ankara'da kiralık ev arama bahanesi ile girdikleri binalarda dairelerin kapısını açıp ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Masası ekipleri, Yenimahalle'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığı olayına ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan kapsamlı çalışmalarda olayı S.A. ve Y.A. isimli kadınların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin kiralık ev arama bahanesi le binalara girip rastgele zillere bastıktan sonra kimsenin olmadığı evleri tespit ettikleri ve bu evlerden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Y.A. ve S.A., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. (DHA)

 

 

 

