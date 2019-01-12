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  4. 12 Ocak 2019 10:13

Kiralık katiller insafa geldi !

İstanbul'da iki tetikçi öldürmek için 75 bin liraya anlaştıkları kişiye bakın neler dedi.

Kiralık katiller insafa geldi !
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İstanbul'da iki tetikçi, öldürmek için 75 bin liraya anlaştıkları kişiye, "Seni öldürmek istemiyoruz. Vurulmuş gibi yap. Ortadan kaybol" dedi. Mağdurun şikâyeti üzerine hem azmettirici, hem de tetikçiler hakkında dava açıldı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul'da tekstil işi ile uğraşan Cemil Ş., 25 yıllık arkadaşı olan ve yıllarca şirketinin mali işlerini yürüten Ergant A.'yla anlaşmazlık yaşıyordu. İddiaya göre Cemil Ş., Ergant A.'yı ortadan kaldırmak için tetikçi aramaya başladı. Bir arkadaşı aracılığıyla Özgür Y. ve Yusuf A. isimli şahıslarla görüşen Cemil Ş., Ergant A.'yı vurmaları için bu kişilere 75 bin lira para teklif etti.

Paranın 25 bin lirasını alan iki şüpheli, kalan parayı Ergant A.'yı vurduktan sonra almak şartıyla Cemil Ş. ile anlaştı. Ancak tetikçiler, Ergant A.'ya giderek kendisini vurmak istemediklerini kalan 50 bin lirayı alabilmek için kendisini vurmuş gibi gösterip sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmasını istedi.

Polise başvuran Ergant A.'nın şikayeti üzerine iki şüpheliyi gözaltına aldı. Cemil Ş. ve 2 şüpheli hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah

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