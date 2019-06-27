Kirasını ödeyemeyince evinin camına astı !

CHP'li Neslihan Hancıoğlu 'Ölüm nedeni tutanağa bunalım olarak geçirilmiş. Kardeşimiz, evinin kirasını ödeyemediği için bunalıma girmiş ve yaşamına son vermiş' dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Yılmaz Aydın, evinin kirasını ödeyemediği için girdiği bunalım sonucunda kendisini evinin pencere demirine astı.

Kamyon şoförlüğü yapan Aydın, eşi tarafından yatak odasının pencere demirine boynundan iple asılı halde ölü bulunurken, ölüm nedeninin tutanaklara 'bunalım' olarak geçtiği öğrenildi. Aydın'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili Artı Gerçek'e bilgi veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, "Daha çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden vatandaşımızın acısı içimizdeyken, şimdi de bu kardeşimizin ölümü bizi derinden sarstı. Ölüm nedeni tutanağa bunalım olarak geçirilmiş. Kardeşimiz, evinin kirasını ödeyemediği için bunalıma girmiş ve yaşamına son vermiş" dedi.

Hancıoğlu, iktidara seslendiğini ifade ederek şunlar söyledi:

"Kira ödeyemediği için intihar edenlerin, oğlunun okul pantolonunu alamadığı için intihar edenlerin ülkesi artık burası. Bu tabloyu derhal değiştirmek zorundayız. Bırakın partizanlığı, bırakın rant hırsını, bırakın kişisel ikbal arayışlarınızı. Hayatlar kararıyor. Bu hayatları kurtaramadığımız her gün, vicdanımız biraz daha kuruyor"