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  4. 24 Ekim 2018 10:08

Kirayı alamayan ev sahibi çılgına döndü

Sakarya'da kirayı alamadığını öne süren ev sahibi öfkesini kendi evinden çıkardı.

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Ev sahibi - kiracı kavgasına sahne olan ev Sakarya'da üç yıl önce satıldı. İddiaya göre; kiracı hem evden çıkmadı hem de kirayı ödemedi. Ev sahibi, sabah saatlerinde gelerek öfkesini kendi evinden çıkardı. Cam çerçeve indirdi. Kiracı da baltayla karşılık verdi.

Bir süre sonra kavgaya evin yan tarafında oturan komşu da dahil oldu. Gece çalıştığını söyleyen ve sesten rahatsız olan komşuyla da kısa süreli gerginlik yaşandı. Tartışma polis gelene kadar devam etti. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

 

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