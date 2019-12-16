Kırıkkale'de IŞİD infazı!

Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir IŞİD’linin eski eşi, eşiyle Kırıkkale’de gittiği evde iki kişinin cinayet işlediğini konuştuğunu duyduğunu anlattı. Kadın, evde kan ve kanlı ip, yandaki metruk binanın bahçesinde ise yeni kazılmış mezar gördüğünü söyledi.

Elleri ve ayakları bağlıydı

Bunun üzerine evin bahçesinde 10 Temmuz’da yapılan kazıda elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı erkek cesedi bulundu. Cesedin IŞİD üyesi Ahmet Fathi Tahsin Fathi Ali Hımıs’a ait olduğu belirlendi.

Polis, IŞİD üyesi Iraklı Eyet Cemil M., Aziz İbrahim Süleyman F., Ali Hüseyin Ş., Abdullah El M., Abdullah El M. ve Zekeriya Ali Hüseyin Ş.’nin olaya karıştığını belirledi. Beş kişi gözaltına alınırken, Eyet Cemil M.’nin yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

İple boğmuşlar

Ankara başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme de iddianameyi görevsizlik kararı vererek Kırıkkale’ye gönderdi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler Kırıkkale’de yargılanacak.

İddianameye göre örgütün yöneticisi Yusuf Çebbiş, Cemil M.’yi aradı. Yönetici, öldürülen Iraklının, Haşdi Şabi’ye bilgi sızdırdığını söyledi. Bunun üzerine şüpheliler, öldürülen IŞİD’liyi eve götürdü, ellerini ve ayaklarını bağladı, ardından da iple boğarak öldürdü.

Şüpheli Ali Hüseyin Ş., iddianamede yer alan ifadesinde şunları söyledi: “Kendisi (Öldürülen militan) Irak’ta IŞİD içerisinde savaşçı olarak görev yapardı. Eyet Cemil M., Haşdi Şabi’ye çalıştığını öğrendikten sonra Ahmet’i Kırıkkale’ye getirmemi istedi. Ahmet’i aradım ve Eyet Cemil M.’nin kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. O da kabul etti. Beraber Kırıkkale’deki eve gittik. Eyet Cemil M.’nin bizi aldığı odada 5 dakika oturduk.

Daha sonra odaya önce Aziz İbrahim Süleyman F., sonra da Rait İbrahim Y. geldi. İkisi Ahmet’i kolundan tuttu. Ahmet, ‘Ben olayın ne olduğunu biliyorum, durun bir şey yapmayın’ dedi. Daha sonra odaya giren Eyet Cemil M., Ahmet’in elini ve ayağını plastik kelepçeyle bağladı. Ahmet’i sorgulamaya başladı ve ‘Sen Haşdi Şabi’ye mi çalışıyorsun?’ diye sordu. Ahmet de ‘Şeytana uydum, beni bırakın isimlerinizi vermeyeceğim, başka isimler ve yanlış bilgi vererek onları kandıracağım’ dedi. Eyet Cemil M., ‘Sen ne söylersen söyle inanmam’ dedi.”

Şüpheliler Aziz İbrahim Süleyman F. ve Rait İbrahim Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek cinayeti firari Eyet Cemil M. ve Ali Hüseyin Ş.’nin işlediğini ileri sürdü.

‘Eziyet’ten müebbet istemi

İddianamede Eyet Cemil M., Aziz İbrahim Süleyman F., Rait İbrahim Y. ve Ali Hüseyin Ş.’nin ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıla kadar hapsi istendi.

Olaya karışmadığı ancak örgüt adına sahte kimlik hazırladığı ve Kırıkkale’deki evi kiraladığı tespit edilen Zekeriya Ali Hüseyin Ş. ve Abdullah El M.’nin de ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma’ suçlarından 19’ar yıla kadar hapsi istendi.