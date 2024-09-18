Kırıkkale'de IŞİD operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 1 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Kırıkkale'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu yabancı uyruklu M.Q.H.A.M.'yi şehir merkezinde kaldığı evde yakaladı. IŞİD üyesi, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İHA
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