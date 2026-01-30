''Kırmızı altın'' rekor kırdı, hırsızlık vakaları patladı: Dört ilde, çok sayıda gözaltı var!
''Kırmızı altın'' olarak adlandırılan bakırın fiyatının rekor seviyelere yükselmesi, suç örgütlerini harekete geçirdi. İstanbul merkezli 4 ilde bakır kablo hırsızlarına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İnşaat şantiyelerinde maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlığı olaylarıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, örgütün liderliğini D.A.’ın yaptığı belirlendi.
Yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale'de 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
DHA
