Kırmızı bültenle aranan 9 şüpheli paketlendi: Gürcistan'dan Almanya'ya, İsviçre'den Arabistan'a...

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 9 kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., “Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma” suçundan aranan O.E. ve “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.A'nın Gürcistan'da, Y.E. ve Ö.G. isimli şahısların Almanya'da, “Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle aranan Y.K.Ç. ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan N.Ç'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde, A.A.'nın İsviçre'de ve L.C.B.'nin ise Hırvatistan'da yakalanarak ülkeye getirildiğini belirtti. 

