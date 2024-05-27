Kırmızı bültenle aranan çete lideri kefaletle serbest bırakıldı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri İ.A. (33), Adana'da yakalandı. İ.A., 20 bin lira kefalet karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Huzurunuz, gururumuzdur' sloganıyla suçlu ve suç örgütlerine yönelik başlattığı mücadele kapsamında ilçe genelinde uygulama yaptı. Ekipler, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ara sokakta şüpheli bir otomobili takibe aldı. Mahalleyi polis araçlarıyla kapatan ekipler, sürücü A.Y. ile yanındaki üzerinde kimlik bulunmayan şüpheliyi araçtan indirdi. Yapılan kontrolde, çelik yelek giydiği görülen şüphelinin, Interpol tarafından 'Silahlı suç örgütü liderliği' suçundan kırmızı bültenle aranan İ.A. olduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 1'i namluya sürülü halde 12 mermi ele geçirildi.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden A.'nın, 'Kürt Tilkisi' lakabıyla tanınan R.M.'nin ortağı olduğu, İsveç'te uyuşturucu pazarını ele geçirmek için anlaşamadıkları gerekçesiyle ikili arasında husumet başladığı ortaya çıktı. M.'nin, Eylül 2023'te A.'nın İsveç'in Uppsala kentindeki bir villada yaşayan annesini öldürttüğü, 2 grup arasında çıkan çatışmalar nedeniyle çok sayıda çete üyesinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye sızmaya çalıştığı belirtildi.

İSTANBUL'DA 2 SİLAHLI SALDIRIDA İSİMLERİ GEÇİYOR

Öte yandan M.'nin yönettiği çete üyelerinin, 6 Eylül 2023'te İstanbul Sarıyer'de bir kafeye düzenlediği silahlı saldırıda A.'nın üyeleriyle çatıştığı, olayla ilgisi bulunmayan Azerbaycanlı E.A.'nın (37) yaralandığı öğrenildi. Bu saldırıya misilleme yapmak için A.'nın çete üyelerinin ise 27 Mart'ta yine Sarıyer'de düzenlediği silahlı saldırıda M.'nın adamlarından 1'ini öldürüp, 1'ini yaraladığı bildirildi.

20 BİN LİRA KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A., çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 bin lira kefalet karşılığı, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA