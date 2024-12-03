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Kırmızı bültenli bir uyuşturucu kaçakçısı daha Türkiye'de yakalandı

Kırmızı bültenli bir uyuşturucu kaçakçısı daha Türkiye'de yakalandı
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Türkmenistan adli makamlarınca 'Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığı' suçundan 'kırmızı bülten'le aranan Türkmenistan uyruklu A.Y. Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ankara’nın Keçiören ilçesinde düzenlenen operasyon yapıldı.

Türkmenistan Adli Makamlarınca “Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu A.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

A.Y. hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler kırmızı bültenli suçlu şüpheli uyuşturucu kaçakçısı
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