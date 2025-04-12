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  4. Kırmızı bültenli suç örgütü lideri Türkiye'de enselendi

Kırmızı bültenli suç örgütü lideri Türkiye'de enselendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya tarafından ''İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı'' suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "İtalya adli makamlarınca; “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı'' suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya tarafından ''İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı'' suçunda kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

 

DHA

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Etiketler Ali Yerlikaya türkiye kırmızı bültenm italya
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