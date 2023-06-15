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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev topuna döndü

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev topuna döndü
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Ankara'da, kırmızı ışıklarda beklerken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Bulvarı'nda, saat 11.30 sıralarında, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta beklerken, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yoldan geçerken gördüğü yangına müdahale eden bir vatandaş, "İş için dışarıya çıktığımda bir patlama sesi duydum; lastik patladığını zannettim. Arkaya baktığımda arabanın alev aldığını, dumanların çıktığını gördüm. Hemen iş yerinden yangın tüpünü alarak arabanın yanına gittim. Sürücü ve yanındaki kişi şok içindeydi. Ayakta duramıyorlardı. Ambulans geldi, ekipler hastaneye götürdüler" dedi. 

DHA

Etiketler ankara kırmızı ışık otomobil yangın
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