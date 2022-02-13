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  4. Kırmızı ışıkta dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti

Kırmızı ışıkta dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti

Kırmızı ışıkta dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile, arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olay sonrası otomobilde bulunan iki kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki olay, sabah saatlerinde, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile, arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlarla ateş açıldı.

Otomobillerde bulunan Emine Çöp ve Tuğçe Temiz olay yerinde, yaşamını yitirdi, yaralı halde araçla kaçmaya çalışan Alihan K. ileride bulunan TIR’a çarptı. Alihan K., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler otomobil olay kadın ölüm
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