Kırmızı ışıkta feci kaza: Önce araca çarptı, sonra yayaların arasına daldı

Eskişehir'de kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobil, yaya geçidinden geçmek için kaldırılmda bekleyenlerin arasına daldı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya neden olan kadın sürücüye 5 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İ.A. (25) idaresindeki otomobil, kırmızı ışık yanınca önünde duran E.E.’nin (26) kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada Ö.T., D.G., Z.T., S.S. ve C.M. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ehliyetine el konuldu

Yolun karşısına geçmek için bekleyen engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesi de kazada zarar gördü. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü İ.A.’ya 5 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. 

DHA

