  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kırtasiyede taciz rezaleti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı

Kırtasiyede taciz rezaleti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı

Kırtasiyede taciz rezaleti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı
Güncelleme:

Burdur'da kırtasiyede bir genç kızın fotoğrafını çeken şüpheliye çevredekiler müdahale etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayın kasım ayında yaşandığı, gözaltına alınan şüphelinin adli kontrolle bırakıldığı belirtildi.

Burdur'da Emek Mahallesi'ndeki kırtasiyede bir kızın fotoğrafını çektiği iddia edilen şüpheliye, çevredekiler müdahale etti. Cep telefonuna el koyup durumu polise bildiren vatandaşlar, şüpheliye tepki gösterdi. Bu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntüler üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'Burdur'da kırtasiyede kızların fotoğrafını çeken şahsın korunduğu' şeklinde paylaşımların yapılması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bir basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlara konu olayın 02.11.2025 tarihinde Burdur il merkezinde faaliyet gösteren kırtasiye dükkanında meydana geldiği, müştekinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin kolluk görevlilerince aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı, 03.11.2025 tarihinde şüphelinin mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi üzerine alınan ifadesinin ardından özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup hakimlik tarafından şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti
Okullarda kar tatili kararları peş peşe açıklandı: İşte bugün eğitime ara verilen iller
Okullarda kar tatili kararları peş peşe açıklandı: İşte bugün eğitime ara verilen iller
Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu
Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu
Dört gündür yağan kar hayatı durdurdu: Araçlar tamamen kara gömüldü!
Dört gündür yağan kar hayatı durdurdu: Araçlar tamamen kara gömüldü!
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor!
Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor!
Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu
Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu
Etiketler Burdur kırtasiye taciz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek? 2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek? Artvin'de beyaz kabus! Çığ düştü; çobanlar kar altında kaldı! Artvin'de beyaz kabus! Çığ düştü; çobanlar kar altında kaldı! Kennedy'nin torunu 35 yaşında hayatını kaybetti Kennedy'nin torunu 35 yaşında hayatını kaybetti İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu mekanlara kapatma kararı! İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu mekanlara kapatma kararı! İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor! İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor! Okullarda kar tatili kararları peş peşe açıklandı: İşte bugün eğitime ara verilen iller Okullarda kar tatili kararları peş peşe açıklandı: İşte bugün eğitime ara verilen iller SDG'ye operasyon mu geliyor? MSB'den dikkat çeken açıklama SDG'ye operasyon mu geliyor? MSB'den dikkat çeken açıklama 500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar 500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yıl zammı! Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yıl zammı! Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: ''Bölgemizde yepyeni bir sayfa açılacak'' Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: ''Bölgemizde yepyeni bir sayfa açılacak''
Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak çağrısı: ''7'den 70'e herkesi bekliyoruz'' Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak çağrısı: ''7'den 70'e herkesi bekliyoruz'' Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı 2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü 2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü Kara kış hava ulaşımını vurdu: Çok sayıda uçak seferi iptal edildi Kara kış hava ulaşımını vurdu: Çok sayıda uçak seferi iptal edildi Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu Bakan duyurdu: 25 ilde 100'den fazla DEAŞ'lı yakalandı! Bakan duyurdu: 25 ilde 100'den fazla DEAŞ'lı yakalandı! 500 milyon TL'lik vurgun! TMO'yu dolandıran depo sahibi yurt dışına kaçtı 500 milyon TL'lik vurgun! TMO'yu dolandıran depo sahibi yurt dışına kaçtı İstanbul'un kar hasreti sona erdi: Lapa lapa kar yağdı! İstanbul'un kar hasreti sona erdi: Lapa lapa kar yağdı! İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un anlattıkları yetmedi! İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un anlattıkları yetmedi! AKOM ve valilikten yeni uyarı: İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor AKOM ve valilikten yeni uyarı: İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor