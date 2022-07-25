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Kısa sürede yayıldı: Aydın'da orman yangını

Kısa sürede yayıldı: Aydın'da orman yangını

Aydın’ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 7 helikopter, 4 uçak ile havadan, 25 arazöz, 12 su tankeri ve 4 dozerle de karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Söke'nin Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

 TAHLİYELER YAPILDI

Söke Kaymakamı Saadettin Yücel, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yücel, yaptığı açıklamada, Aydın Valiliğince oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezince, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yangını söndürmek için seferber olduklarını aktardı.

"Yerleşim yerleri ile hayvan ağıllarında tahliyelerin yapıldığını belirten Yücel, "Ne kadar itfaiye, arazöz varsa hepsi seferber olmuş durumda ve müdahaleye devam etmekte." dedi.

Etiketler aydın yangın
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