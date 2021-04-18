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  4. Kısıtlama gününde zincirleme kaza!

Kısıtlama gününde zincirleme kaza!

İstanbul Ataşehir'de yan yola girmeye çalışan bir araç, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında 15 Temmuz Köprü bağlantı yolunda Mustafa Kemal Mahallesi girişinde yaşandı. Köprü istikametine seyir halinde bulunan Ahmet K. yönetimindeki  hafif ticari araç, sol şeritten yan yola bir anda girmeye çalışınca Erkan U.'nun kullandığı taksiye çarparak yan yattı.

Hemen arkadan gelen Bülent A.'nın kullandığı taksi de, önündeki taksiye vurunca yol bir anda savaş alanına döndü.

Kazada 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı. 

DHA

Etiketler ataşehir zincirleme trafik kazası
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