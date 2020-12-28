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  4. 28 Aralık 2020 21:19

Kısıtlamadan kaçan 4 kişi kümeste yakalandı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını delen 4 kişi kümeste çay içerken yakalanınca ceza yemekten kurtulamadı.

Kısıtlamadan kaçan 4 kişi kümeste yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde, bir kümeste toplanıp çay içen 4 kişiye ceza kesildi.

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, söz konusu bölgeye yönlendirildi.

Olayının gerçekleştirildiği iddia edilen evin bitişiğindeki kümeste ışık yandığını fark eden ekipler, içeriye girmek istedi.

Kilitli kapıyı içeridekilere açtıran emniyet güçleri, içeride çay içen 4 kişiyle karşılaştı. Bu kişilerden 3'üne ilgili kanuna muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Kümesin sahibine ise maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.

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