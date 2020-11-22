Kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi böyle yakalandı!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dün saat 20.00'de başlayıp, bu sabah saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, kentte denetim gerçekleştirdi.
Denetimde kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisi görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda S.Ö. (16) ve U.B. (22) olduğu bildirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ekmek bıçağı ile tabanca bulundu. 2 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol