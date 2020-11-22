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  4. 22 Kasım 2020 13:44

Kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi böyle yakalandı!

Çorum’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis tarafından kovalamaca sonunda yakalanan 2 şüphelinin üzerinden bıçak ve silah çıktı.

Kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi böyle yakalandı!
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dün saat 20.00'de başlayıp, bu sabah saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, kentte denetim gerçekleştirdi.

Denetimde kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisi görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda S.Ö. (16) ve U.B. (22) olduğu bildirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ekmek bıçağı ile tabanca bulundu. 2 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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