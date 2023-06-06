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Kıskandığı kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı

Kıskandığı kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı
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Adana'da kıskançlık krizine girdiği iddia edilen şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. K.Ö. ve arkadaşı H.Ö. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle sokak ortasında tartışma çıktı. Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen K.Ö., cebinden çıkardığı bıçakla H.Ö.'yü defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan H.Ö., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yaralı H. Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan H. Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 

Olayın yaşandığı mahallede yoğunlaşan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, şüphelinin ara sokaklarda saklandığını fark etti. Şüpheliyi yaya olarak takibe alan ekipler, K.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

DHA

Etiketler adana kıskançlık krizi bıçaklama
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