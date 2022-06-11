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  4. Kıskanılan Türkiye bu mu ? Başkent Ankara'dan kahreden görüntü

Kıskanılan Türkiye bu mu ? Kahreden ucuz şeker izdihamı

Bu kahreden görüntüler her yeni güne zamla başlayıp neredeyse aynı günü yine zamla kapatan Türkiye'den geldi. Ankara'da bir marketin "ucuz şeker" satışında izdiham çıktı.

İHA’nın bilgilerine göre, olay Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi.

Beypazarı'nda yeni açılan bir market şeker ürünlerinde indirim yaptı.

Vatandaşlar indirimli şeker alabilmek için markette yoğunluk oluşturdu. Yaşanan izdiham ise kameraya yansıdı.

Görüntüler, sosyal medyaya damga vurdu.

Etiketler ankara ucuz şeker şeker izdiham market
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